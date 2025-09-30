Golfster Van Dam vice-captain op Solheim Cup in eigen land

CROMVOIRT (ANP) - Golfster Anne van Dam fungeert komend jaar bij de strijd om de Solheim Cup als vice-captain van het Europese team, onder de Zweedse captain Anna Nordqvist. Van Dam nam één keer actief deel aan de vrouwelijke tegenhanger van de Ryder Cup, die in 2026 op de banen van Bernardus Golf in het Brabantse Cromvoirt wordt gehouden. Van Dam is daarnaast captain van de Europese golfsters die deelnemen aan de Junior Solheim Cup.

De 29-jarige Van Dam, die vijf titels op haar naam heeft staan op de Ladies European Tour (LET), maakte in 2019 deel uit van het team dat de Amerikaanse golfsters versloeg. Het is de eerste keer dat de Solheim Cup in Nederland wordt gehouden. Dat gebeurt van 11 tot en met 13 september. Voorafgaand is de strijd tussen de juniorgolfsters op 7 en 8 september.

"Het wordt een ongelooflijke ervaring om op eigen bodem mijn goede vriendin Anna Nordqvist te ondersteunen én het meisjesteam in de Junior Solheim Cup aan te voeren", zegt Van Dam in een persbericht. "Het is een uniek evenement met niets te vergelijken. Het wordt een onvergetelijke week."