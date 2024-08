Gouden medaille Hassan 'extreme kers op taart' voor Atletiekunie

PARIJS (ANP) - Technisch directeur Vincent Kortbeek van de Atletiekunie noemde de gouden olympische medaille van Sifan Hassan op de marathon "een extreme kers op de taart". "Het is bizar, dit presteren 36 uur na de 10.000 meter. Al die andere loopsters van de 10.000 meter lagen waarschijnlijk met de beentjes omhoog met spierpijn tot en met en zij wint de olympische marathon", zei Kortbeek bij de finish aan Esplanade des Invalides.

"Niemand hield dit voor mogelijk. Ze wint medailles op drie olympische afstanden. Emil Zatopek deed dat, maar dat waren andere tijden. Een vrouw deed het nog nooit en het huidige niveau in het langeafstandlopen ligt veel hoger. Van alle kanten krijg ik te horen; hoe heeft ze dit voor elkaar gekregen."

Kortbeek haalde de gouden medaille van de estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd erbij. Daarin liep Femke Bol in de laatste ronde drie atletes voorbij. "Ook die medaille was bizar, zeg maar gerust historisch. Het was een race waar de wereld van op zijn kop stond en dat zal ook zo zijn bij deze prestatie van Sifan. Hier blijven de mensen over praten."