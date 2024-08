Olympische gouden medailles zijn record waard door hoge goudprijs

Door de gestegen goudprijs zijn Olympische gouden medailles waardevoller dan ooit. De plakken, waarvoor topsporters deze zomer tijdens de Spelen in Parijs zwaar hebben gestreden, bevatten 6 gram goud. Omgerekend zijn ze ongeveer 825 euro per stuk waard.

De goudprijs bereikte in juli een nieuw record, onder meer door de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank de rente dit jaar gaat verlagen. Ook goudaankopen van centrale banken en een groeiende interesse van Chinese detailhandelaren drijven de prijs op.

In de praktijk smelten of verkopen olympiërs hun medailles meestal niet. Waardevoller zijn de geschenken die landen aan winnende atleten geven, zoals geld, vrijstelling van militaire dienst of koeien. Carlos Yulo, die vorige week de eerste mannelijke goudenmedaillewinnaar van de Filipijnen werd, krijgt bijvoorbeeld een volledig gemeubileerd appartement.

Medailles die wel verkocht worden, kunnen veel meer waard zijn dan hun metaalwaarde. Zo bracht een van de medailles van de Amerikaanse atleet Jesse Owens die hij tijdens de omstreden Olympische Spelen van 1936 in Berlijn won, 1,5 miljoen dollar op tijdens een veiling in 2013.