Moskou meldt Oekraïense troepen tot 30 kilometer diep in Rusland

MOSKOU (ANP/AFP) - Moskou erkent dat Oekraïense troepen in de Russische regio Koersk tientallen kilometers landinwaarts zijn getrokken. Het ministerie van Defensie meldt zondag dat vijandelijke eenheden zijn getroffen bij twee dorpen op ongeveer 25 en 30 kilometer van de grens met Oekraïne.

Volgens Defensie hebben Russische troepen pogingen verijdeld om "met gepantserde voertuigen diep in Russisch grondgebied door te dringen". Het Russische leger zei dat het blijft gebruikmaken van luchtvaart, drones en artillerie om de aanval neer te slaan. Er is geen onafhankelijke informatie beschikbaar over de situatie in Koersk.

Oekraïne begon dinsdag met een offensief in de Russische regio. Daarbij zijn duizenden militairen betrokken, zei een anonieme functionaris zondag. Die vertelde ook dat de operatie bedoeld is om Rusland, dat in het oosten van Oekraïne grondgebied blijft veroveren, te destabiliseren. Rusland maakte eerder al bekend extra militairen en materieel naar Koersk te sturen.