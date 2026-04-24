Griekspoor boekt eerste gravelzege van het seizoen in Madrid

MADRID (ANP) - Tallon Griekspoor heeft zijn eerste gravelzege van het seizoen geboekt. De beste tennisser van Nederland won in de tweede ronde van het masterstoernooi van Madrid met 6-3 6-4 van Damir Dzumhur uit Bosnië en Herzegovina. Hij had een bye in de eerste ronde.

Griekspoor (29) moest zich twee maanden geleden geblesseerd terugtrekken voor de finale van het hardcourttoernooi in Dubai. Na zijn rentree verloor hij meteen zijn eerste wedstrijden op gravel in Marrakech, Monaco en München.

Griekspoor kende ook tegen Dzumhur een matige start met een break op 1-1. De mondiale nummer 33 herpakte zich echter snel en brak zijn tegenstander twee keer op rij. Hij maakte de set geconcentreerd af en nam meteen een 2-0-voorsprong in de tweede set. Dzumhur kwam nog een keer langszij, maar Griekspoor brak de gefrustreerde Bosniër nogmaals op 4-4 om zich daarna van de winst te verzekeren.

Griekspoor treft in de derde ronde Lorenzo Musetti uit Italië. De nummer 9 van de wereldranglijst versloeg de Pool Hubert Hurkacz met 6-4 7-6 (4). Griekspoor won in 2024 hun enige eerdere ontmoeting op ATP-niveau in Rotterdam.