Griekspoor droomt van titel in zijn zo geliefde Ahoy

ROTTERDAM (ANP) - "Ik zou mijn naam heel graag tussen al die winnaars op de boarding van Ahoy zien. Dit is echt mijn lievelingstoernooi van het jaar", stelde Tallon Griekspoor na zijn zege in de eerste ronde van het ABN AMRO Open tegen de Italiaan Matteo Berrettini. De nummer 1 van Nederland keek al snel weer met een grote glimlach vooruit. Op donderdagmiddag wacht de strijd tegen de Griek Stefanos Tsitsipas om een plaats in de kwartfinales. Griekspoor speelde één keer in 2023 op de Australian Open tegen de als zesde geplaatste Tsitsipas, en verloor. "Ik denk dat ik nu een heel andere tennisser ben dan toen. Ik ben fysiek en mentaal veel sterker geworden", stelde de 28-jarige Griekspoor na afloop van zijn zege in drie sets.

Griekspoor was voor eigen publiek opnieuw een heel andere tennisser, dan hij bijvoorbeeld de afgelopen week in het Franse Montpellier was. Daar miste hij naar eigen zeggen een bepaalde agressie om voor ieder punt te gaan. Die was er in Ahoy nu wel. "Ik hou er gewoon van om in eigen land te spelen. Voor mijn familie, mijn vrienden. Voor Nederlandse fans. Ik maak daar dan ook gebruik van en laat me opzwepen", legde de nummer 1 van Nederland uit.

Griekspoor speelde zijn beste partij van een tot dusver wisselvallig jaar. Hij heeft er alle vertrouwen in dat hij samen met zijn nieuwe coach Dennis Sporrel nog beter kan presteren. De partij tegen Berrettini verliep volgens het plan dat Griekspoor met zijn coach had gemaakt. Hij hoopt dat het een omslagpunt betekent voor de rest van het jaar. Met het zelfvertrouwen van Griekspoor zit het wel weer goed. "Mijn beste jaren moeten nog komen", zei Griekspoor vol bravoure in 'zijn' Ahoy waar hij de twee voorgaande jaren strandde in de halve finales.