Kabinet overweegt gevangenen twee weken eerder vrij te laten

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie, PVV) overweegt gevangenen twee weken eerder vrij te laten vanwege de aanhoudende krapte in de gevangenissen. Dat bevestigen ingewijden tegenover het ANP na berichtgeving door de NOS. Het is nog niet zeker of het plan daadwerkelijk wordt uitgevoerd, maar de kans is groot dat gevangenen eerder worden vrijgelaten dan nu al het geval is.

"Code zwart", schreef Coenradie in december. De gevangenissen zitten zo vol, dat gedetineerden al drie dagen eerder naar huis mogen. Ze liet toen al doorschemeren dat het daar mogelijk niet bij blijft. "De verwachting is dat dit voor een beperkte periode ruimte biedt." Het plan moet nog langs de ministerraad.

VVD-Kamerlid Ulysse Ellian reageert op X: "Gaat niet gebeuren. Dan maar meer gedetineerden op cel en zo snel mogelijk nieuwe afdelingen en gevangenissen openen." Hij noemt de uitvoering van gevangenisstraffen een "fundament van de rechtsstaat".

Weinig andere opties

"No way", reageert ook PVV-leider Geert Wilders op het plan van de staatssecretaris die hij heeft voorgedragen. "Hiermee gaat de PVV-fractie nooit akkoord. Stop maar meer mensen op een cel."

Coenradie schreef in haar eerdere brief al dat ze weinig andere opties zag. Het alternatief is om gedetineerden uit de politiecellen in plaats van de gevangenissen vrij te laten. Dat leek haar "nog onwenselijker".