Griekspoor in top 30 wereldranglijst, Vacherot klimt 164 posities

LONDEN (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor is teruggekeerd in de top dertig van de wereldranglijst. Hij steeg op de nieuwste ranking vier plaatsen, van de 31e naar de 27e plek. Daarmee nadert de 29-jarige Noord-Hollander zijn beste positie ooit, de 21e plek in november 2023.

Griekspoor verdiende afgelopen week veel punten door het bereiken van de vierde ronde in de Shanghai Masters. Hij verloor daar van Valentin Vacherot, de speler uit Monaco die het toernooi won. Vacherot maakte een ongekende sprong van 164 plaatsen omhoog op de wereldranglijst. Hij begon het toernooi in China als nummer 204 van de wereld en is nu de nummer 40.

Jesper de Jong en Botic van de Zandschulp zijn de andere twee Nederlanders in de top honderd. De Jong zakte één plekje naar de 81e plaats, Van de Zandschulp leverde twee posities in en is nu de nummer 86 op de mondiale ranking.