Amerikaanse president Trump aangekomen in Israël

JERUZALEM (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is aangekomen in Israël. Op de luchthaven Ben-Gurion wordt hij ontvangen door de Israëlische premier Netanyahu.

Trump gaat langs bij het Israëlische parlement, de Knesset. Hij spreekt eerst met familieleden van Israëlische gijzelaars en houdt daarna een toespraak in de Knesset. Die staat gepland voor 10.00 uur Nederlandse tijd.

Twee uur later reist Trump door naar Sharm-el-Sheikh. Daar vindt een plechtigheid plaats en wordt een internationale top gehouden over de toekomst van Gaza.

Op het strand van Tel Aviv is een grote welkomstboodschap voor Trump neergelegd die vanuit de lucht te zien is. Er staat "dankjewel" afgebeeld met een silhouet van Trump in de kleuren van de Israëlische vlag.