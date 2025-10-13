ECONOMIE
Sportapp Strava kijkt naar beursgang in de VS

Economie
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 9:02
SAN FRANCISCO (ANP) - Strava heeft de intentie om een beursgang te maken in de Verenigde Staten. Dat heeft topman Michael Martin van de sportapp aan de Financial Times (FT) verteld. Een beursnotering "biedt eenvoudig toegang tot kapitaal voor het geval we meer en grotere overnames willen doen", stelde Martin.
Strava is met name populair onder hardlopers en fietsers, die in de app hun prestaties bijhouden en delen met anderen. Volgers kunnen prestaties van anderen 'liken' door het geven van kudos. De app kan ook worden gebruikt door bijvoorbeeld wandelaars en skiërs.
FT meldt op basis van onderzoek van marktonderzoeksbureau Sensor Tower dat Strava dit jaar gemiddeld 50 miljoen maandelijkse gebruikers had. Het aantal downloads tot september lag dit jaar 80 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.
"Groeicijfers zoals de onze zijn bijzonder zeldzaam, vooral op deze schaal", aldus Martin. Op welke termijn Strava naar de beurs zal gaan, wilde de topman niet zeggen.
