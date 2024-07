Griekspoor kan topfavoriet Alcaraz één set bijhouden in Parijs

PARIJS (ANP) - Tallon Griekspoor heeft op de Olympische Spelen niet voor een verrassing kunnen zorgen tegen topfavoriet Carlos Alcaraz. De beste tennisser van Nederland kon de Spanjaard, die dit jaar zowel Roland Garros als Wimbledon won, slechts één set bijhouden. Het werd 6-1 7-6 (3).

Griekspoor kreeg in de tweede set op 5-4 een setpunt op de service van Alcaraz. De nummer 3 van de wereld werkte het setpoint echter met een volley weg.

De partij tussen Griekspoor en Alcaraz was de avondsessie op de derde dag van het olympische tennistoernooi. De wedstrijd werd gespeeld op het Court Philippe Chatrier, de hoofdbaan van Roland Garros.

Eerdere overwinning

Het was de vierde ontmoeting tussen Griekspoor en Alcaraz. Alleen de eerste wedstrijd, in 2021 in Montpellier, wist de Nederlander te winnen.

Griekspoor was de enige Nederlander die nog actief was in het enkelspel. Robin Haase en Arantxa Rus werden eerder al uitgeschakeld.