Griekspoor niet in Belgrado en gaat op vakantie voor Davis Cup

AMSTERDAM (ANP) - Tallon Griekspoor heeft zich afgemeld voor het ATP-toernooi van Belgrado van komende week. De beste tennisser van Nederland heeft besloten om in aanloop naar de Davis Cup Finals op vakantie te gaan.

Twee jaar geleden verscheen Griekspoor niet optimaal voorbereid bij de Davis Cup Finals, omdat hij niet voldoende had kunnen trainen na een vakantie. Het zorgde voor kritiek, die gepareerd werd door Griekspoor. Volgens de nummer 39 van de wereld vinden de Davis Cup Finals zo laat in het seizoen plaats, dat er na dat toernooi onvoldoende tijd is voor een rustperiode en een gedegen voorbereiding op het nieuwe tennisjaar.

De Davis Cup Finals, gespeeld in Málaga, duren van 19 tot en met 24 november. Oranje neemt het op tegen Spanje.

Donderdag werd bekend dat Griekspoor in aanloop naar het nieuwe seizoen op zoek moet naar een nieuwe coach. Kristof Vliegen verbrak de samenwerking woensdagavond.