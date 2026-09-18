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Griekspoor overtuigt tegen Mejía en zet tennissers op 2-0

Sport
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 18:30
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DEN BOSCH (ANP) - De Nederlandse tennissers zijn in de Davis Cup dicht bij een plek in de eerste ronde van de Qualifiers van volgend jaar. Tallon Griekspoor won in de Maaspoort van Den Bosch overtuigend van de Colombiaan Nicolás Mejía in twee sets (6-2 6-4) en zette het team van captain Paul Haarhuis op een voorsprong van 2-0.
Botic van de Zandschulp had het Nederlandse tennisteam eerder vrijdag op voorsprong gezet tegen Colombia door in drie sets te winnen van Johan Alexander Rodriguez: 4-6 6-1 7-5.
Griekspoor, de nummer 55 van de wereld, opende sterk door Mejía, de nummer 121 van de wereld, meteen te breken. Later in de set volgde een tweede break, waardoor de Nederlander de set won met 6-2. In de tweede set brak Griekspoor zijn tegenstander opnieuw al in de eerste game. Mejía bood daarna iets meer tegenstand, maar de Nederlander wist zijn servicegames te behouden en de partij naar zich toe te trekken.
Op zaterdag wordt eerst een dubbelspel gespeeld, waarna nog twee enkelspelen volgen. Voor het dubbelspel heeft Haarhuis Jesper de Jong en David Pel aangewezen.
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