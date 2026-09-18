Drone slaat in bij Russische kerncentrale

WENEN (ANP) - Een koeltoren van een Russische kerncentrale in Koersk zou geraakt zijn door een drone. Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) laat via X weten dat het daar een melding van heeft ontvangen.

Volgens het IAEA brak na de droneaanslag donderdagochtend geen brand uit en bleef de kernreactor actief. Topman Rafael Grossi veroordeelt alle aanvallen op nucleaire installaties, vanwege de veiligheidsrisico's die daarmee gepaard gaan.

De regio Koersk ligt in het zuidwesten van Rusland en grenst aan Oekraïne. Tijdens de oorlog zijn er herhaaldelijk incidenten geweest bij de kerncentrale van Zaporizja in door Rusland bezet gebied. Dat is de grootste kerncentrale van Europa.