Griekspoor spreekt van 'pijnlijke nederlaag na prachtig gevecht'

ROTTERDAM (ANP) - Tallon Griekspoor betitelde zijn uitschakeling in de tweede ronde van het ABN AMRO Open tegen Stefanos Tsitsipas als "een pijnlijke, lelijke nederlaag, maar wel een prachtig gevecht". Griekspoor ging in Rotterdam in drie sets (7-6 (5) 6-7 (6) 5-7) ten onder tegen de nummer 12 van de wereld. Griekspoor kreeg een matchpoint in de tweede tiebreak, maar kon die kans op de opslag van Tsitsipas niet verzilveren. Griekspoor: "Het doet pijn, maar ik ben toch ook wel trots op mezelf."

Griekspoor nam ondanks de nederlaag met een goed gevoel afscheid van zijn favoriete tennistoernooi. De nummer 1 van Nederland kreeg de complimenten van Tsitsipas, die zag dat Griekspoor in vergelijking met hun eerste ontmoeting van twee jaar geleden op de Australian Open was gegroeid. Griekspoor was ingenomen met de woorden van de voormalige nummer 3 van de wereld. "Mooi om te horen dat zulke spelers dat zien. Ik denk dat ik ook het beste in dit soort spelers naar boven haal. Dat is niet ideaal natuurlijk. Want ik heb hier ook weer een hele goede Tsitsipas gezien."

Griekspoor is in Rotterdam begonnen aan een samenwerking met zijn nieuwe coach Dennis Sporrel. Tijdens de partij werd duidelijk dat de twee nog aan elkaar moeten wennen. Griekspoor maakte met een opzichtig gebaar duidelijk dat hij op een bepaald moment niet gediend was van commentaar vanaf de kant. "Er kwam een gebaar uit mijn box. Dat vond ik niet gepast", stelde Griekspoor. "Het is ook lastig voor Dennis. De spotlights staan opeens op hem. We moeten elkaar nog beter leren kennen. Ik kijk ernaar uit om dat de komende tijd te gaan doen."

Griekspoor, de huidige nummer 43 van de wereld, zal na zijn uitschakeling gaan zakken op de wereldranglijst. Vorig jaar haalde hij nog de halve finale in Rotterdam. Griekspoor: "Het positieve daarvan is dat ik hier volgend jaar minder punten heb te verdedigen."