Grote Duitse bedrijven willen andere toon in fel migratiedebat

De topbestuurders van drie van de grootste bedrijven van Duitsland willen dat er een andere toon komt in het felle debat rond migratie. Volgens de topmannen van autofabrikant Mercedes-Benz, industrieconcern Siemens en Deutsche Bank is er sprake van toenemende vijandigheid tegen migranten en asielzoekers en moet Duitsland een land blijven dat buitenlanders verwelkomt, ook omdat zij nodig zijn om personeelstekorten tegen te gaan.

De oproep komt in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen op 23 februari en maakt deel uit van een bredere politieke campagne van het Duitse bedrijfsleven, waarbij ook grote namen als Volkswagen, BMW, chemiebedrijf BASF en verzekeraar Allianz zijn aangesloten. Dat initiatief is opgezet om voor diversiteit, openheid en tolerantie in Duitsland te pleiten.

Siemens-topman Roland Busch zegt dat er een enorme toename is van xenofobie tijdens de verkiezingscampagne, terwijl Duitsland juist veel arbeidsmigranten nodig heeft. "We hebben mensen uit de hele wereld voor ons werken en dat waarderen we enorm." Busch stelt wel dat nieuwkomers snel aan het werk gezet moeten worden.