Griekspoor treft Amerikaan Giron in eerste ronde Roland Garros

PARIJS (ANP) - Tallon Griekspoor treft in de eerste ronde van Roland Garros de Amerikaan Marcos Giron. Griekspoor is de nummer 34 van de wereldranglijst, Giron staat op de 43e plaats.

Jesper de Jong neemt het op tegen Francesco Passaro uit Italië. De 24-jarige Nederlander is de nummer 87, de even oude Italiaan staat op de 140e plaats.

Botic van de Zandschulp treft in de eerste ronde Emilio Nava uit de VS. De 23-jarige Amerikaan is toegelaten met een wildcard en is de nummer 138 van de wereldranglijst. Van de Zandschulp staat 89e.

Het hoofdtoernooi van Roland Garros begint op zondag in Parijs.