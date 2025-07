Griekspoor, Van de Zandschulp en Lamens in hoofdtoernooi US Open

NEW YORK (ANP) - Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Suzan Lamens worden rechtstreeks toegelaten tot de US Open. Dat heeft de organisatie van het grandslamtoernooi in New York bekendgemaakt. De Nederlanders Jesper de Jong en Arantxa Rus zijn vooralsnog aangewezen op de kwalificaties. Het toernooi wordt van 24 augustus tot en met 7 september gespeeld.

De Jong, de huidige nummer 106 van de wereldranglijst, is de afgelopen weken zo ver teruggevallen op die lijst dat hij niet rechtstreeks wordt toegelaten tot de US Open. Daarvoor ligt de grens bij de mannen op de 101e plaats.

Van de Zandschulp is als nummer 100 nog wel verzekerd van een plek in het hoofdschema van het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Tallon Griekspoor begint als de huidige nummer 29 van de wereld waarschijnlijk als geplaatste speler aan het toernooi.

Bij de vrouwen krijgt Lamens als nummer 61 een plaats in het hoofdschema. Rus komt daarvoor als nummer 119 niet in aanmerking.