Griekspoor verliest in tweede ronde Chengdu van Japanse qualifier

CHENGDU (ANP) - Tallon Griekspoor is uitgeschakeld in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Chengdu. De beste Nederlandse tennisser verloor in drie sets van de Japanse qualifier Taro Daniel: 6-3 4-6 3-6.

Griekspoor was als nummer 31 van de wereldranglijst als derde geplaatst in Chengdu en had een bye in de eerste ronde. Tegen de Japanse nummer 168 van de wereldranglijst was de 29-jarige Nederlander sterker in de eerste set. Griekspoor had aan één break voldoende voor de setwinst.

In de tweede set sloeg de Japanner toe op een breakpoint op 5-4. Ook in de derde set benutte Daniel een breakpoint en liep uit naar 4-2. Die marge gaf de Japanner niet meer weg en op 5-3 serveerde hij de partij uit.

Voor Griekspoor was het de eerste partij sinds zijn verlies in de eerste ronde van de US Open. De Nederlander had zich afgemeld voor de wedstrijd van Nederland tegen Argentinië in de Davis Cup.