Kunnen aliens meeluisteren met onze berichten aan Mars?

Als we een Marsrover de opdracht geven om linksaf te slaan, sturen wetenschappers krachtige radiosignalen het heelal in. Een deel daarvan bereikt de rover, maar de rest reist eindeloos verder de ruimte in. Volgens een nieuwe studie van Pennsylvania State University en NASA’s Jet Propulsion Laboratory zouden buitenaardse beschavingen die signalen kunnen opvangen en wij kunnen hen op dezelfde manier vinden.

“Op basis van data van de afgelopen twintig jaar ontdekten we dat als een buitenaardse intelligentie zich op een plek bevindt waar ze de lijn tussen aarde en Mars kunnen zien, er 77 procent kans is dat ze in het pad van een van onze transmissies staan, vele malen waarschijnlijker dan puur toeval”, zegt astronoom Pinchen Fan van Penn State.

De onderzoekers bekeken communicatielogs van NASA’s Deep Space Network. Omdat de planeten in ons zonnestelsel in een vlak draaien, hebben buitenaardse waarnemers langs de rand daarvan de beste kans om onze signalen op te vangen, vooral als ze zich binnen 23 lichtjaar bevinden. Andersom zouden wij ook moeten zoeken naar systemen waar planeten vanuit ons gezien netjes op één lijn staan.

Met de komst van NASA’s Nancy Grace Roman Space Telescope verwachten wetenschappers honderdduizenden nieuwe exoplaneten te ontdekken. Daarmee groeit ons zoekgebied naar mogelijke “luisterende” beschavingen aanzienlijk.