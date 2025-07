Griekspoor werkt 5 matchpoints weg en wint in Bastad

Tennisser Tallon Griekspoor (29) heeft met veel moeite de kwartfinales van de Nordea Open bereikt. De nummer 1 van Nederland versloeg in het Zweedse Bastad de Italiaanse qualifier Andrea Pellegrino met 4-6 7-6 (6) 6-3. Hij werkte in de tweede set vijf matchpoints van de Italiaan weg.

Griekspoor treft in de kwartfinales landgenoot Jesper de Jong. De 25-jarige Noord-Hollander won eerder op woensdag van de Tsjech Vit Kopriva (7-6 (3) 7-5).

De partij tegen Pellegrino verliep tot 4-5 zonder breakpoints, waarna de Italiaan meteen zijn eerste kans benutte. Griekspoor kwam in de tweede set twee keer terug van een break achterstand en poetste in totaal vijf matchpoints weg, maar won alsnog in de tiebreak. In de derde set had hij aan een break genoeg voor de zege.

Voor Griekspoor was het zijn eerste wedstrijd sinds zijn uitschakeling in de eerste ronde op Wimbledon. In Bastad had de als tweede geplaatste Nederlander een bye in de eerste ronde. Eind juni veroverde Griekspoor op Mallorca zijn derde ATP-titel.