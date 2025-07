Abrahamsen maand na sleutelbeenbreuk gelukkige ritwinnaar in Tour

TOULOUSE (ANP) - Jonas Abrahamsen brak half juni een sleutelbeen bij een val in de Ronde van België. "Ik heb gehuild, ik dacht dat ik de Tour de France ging missen", vertelde de Noor van Uno-X Mobility, kort nadat hij in Toulouse de elfde etappe van de Tour de France had gewonnen. "Ik voelde me zo sterk vandaag, het is ongelooflijk."

Abrahamsen (29) droeg vorig jaar tien dagen de bergtrui en finishte een keer als tweede. Hij was gebrand op deelname aan zijn derde Tour. "Een dag na die val zat ik alweer op de hometrainer, ik heb er alles aan gedaan om hier fit aan de start te staan en moet ook de teamarts dankbaar zijn. Eigenlijk ben ik trots op de hele ploeg", vertelde hij in het flashinterview nadat hij de Zwitser Mauro Schmid in een sprint had verslagen. De achtervolgende Mathieu van der Poel had net niet kunnen aansluiten en Abrahamsen bezorgde zijn ploeg de eerste Tourzege ooit. "Dat was het doel waarvoor we hier waren. Ik ben zo gelukkig."