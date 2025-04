Groenewegen mist ritzege in Ronde van Griekenland

AGRINIO (ANP) - Dylan Groenewegen heeft net naast de ritzege gegrepen in de eerste etappe van de Ronde van Griekenland. De Amsterdamse wielrenner van Jayco AlUla werd na 140 kilometer van Patra naar Agrinio in de massasprint geklopt door de Italiaan Matteo Moschetti. De renner van Q36.5 Pro Cycling Team is meteen ook de leider in de vijfdaagse rittenkoers.

De Rus Gleb Syritsa passeerde de finish als derde.

Groenewegen wacht nog op zijn eerste zege van dit jaar. In de AlUla Tour was hij er nog het dichtst bij met twee tweede plaatsen. Zijn laatste overwinning boekte hij in de Tour de France van afgelopen zomer.