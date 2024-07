Hockeysters Oranje scoren zes keer in uitzwaaiwedstrijd

ZWOLLE (ANP) - De Nederlandse hockeysters hebben de uitzwaaiwedstrijd voor de Olympische Spelen tegen Japan met 6-1 gewonnen. Afgelopen weekend scoorde Oranje nog ruim twee keer zo vaak tegen het Aziatische land. Toen werd het liefst 13-1.

Yibbi Janssen nam dinsdag twee doelpunten voor haar rekening in Zwolle. Ook Freeke Moes, Felice Albers, Frédérique Matla en Maria Verschoor kwamen tot scoren voor de ploeg van bondscoach Paul van Ass, die in de sterkste formatie aantrad. Anne Veenendaal was de keepster.

De hockeysters gaan op voor titelprolongatie op de Spelen van Parijs. Ook in 2008 en 2012 pakten ze goud. In 2016 was Groot-Brittannië in de finale te sterk.