Groenewoud vervangt op WK niet-fitte In 't Hof op 5000 meter

HAMAR (ANP) - Marijke Groenewoud vervangt bij de WK afstanden zaterdag de niet-fitte Sanne in 't Hof op de 5000 meter, meldt schaatsbond KNSB. De 27-jarige In 't Hof die samen met Nederlands kampioene Merel Conijn zou starten op de langste individuele afstand, meldde zich vrijdag met buikklachten af. Groenewoud, die bij de NK als derde eindigde, schuift als eerste reserve door.

Na overleg met de staf is besloten dat deelname medisch onverantwoord is, meldde Team Essent, de ploeg van In 't Hof. De schaatsster vliegt op korte termijn terug naar Nederland voor verder onderzoek.

In 't Hof liet via de ploeg weten zwaar teleurgesteld te zijn. "Ik heb er alles aan gedaan om op tijd fit te worden, maar helaas heeft het niet zo mogen zijn. Het is ontzettend zuur om het seizoen op deze manier af te sluiten Het is nu zaak om eerst volledig te herstellen Daarna gaat de focus op het olympisch jaar."

Joy Beune won de 5000 meter op de WK afstanden van 2024 in Calgary. Ze eindigde bij de NK als vierde, ook achter Groenewoud, op deze afstand en kwalificeerde zich daardoor niet voor de WK. Beune veroverde donderdag op de WK in Hamar goud op de 3000 meter.