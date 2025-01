Gukesh blijft leider in Tata Steel Chess na winst op Warmerdam

WIJK AAN ZEE (ANP) - Wereldkampioen Dommaraju Gukesh komt op stoom op Tata Steel Chess, het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee. De 18-jarige grootmeester uit India boekte in de tiende ronde zijn tweede zege op rij. Hij leidt het klassement met 7,5 punten.

Gukesh versloeg in de tiende ronde met de zwarte stukken Max Warmerdam. In de negende ronde was hij met wit te sterk voor zijn landgenoot Leon Luke Mendonca. Hij heeft nu vijf partijen gewonnen in Wijk aan Zee.

Anish Giri schreef weer een remise bij. De Nederlander had dinsdag tegen de Indiër Praggnanandhaa Rameshbabu zijn eerste overwinning geboekt, maar kon dat succes geen vervolg geven tegen Mendonca in de tiende ronde. Het was de achtste puntdeling in deze editie van Tata Steel Chess voor oud-winnaar Giri, die gedeeld zesde staat in de stand. Jorden van Foreest, een andere oud-winnaar, kwam met de Chinees Wei Yi tot remise.