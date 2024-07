Handbalster Polman: bijzonder dat ik na al die shit in Parijs sta

PARIJS (ANP) - Estavana Polman kreeg de complimenten van bondscoach Per Johansson na de toch wat moeizame zege van de Nederlandse handbalsters op Angola (34-31) bij de Olympische Spelen in Parijs. Ze was in de Arena Paris Sud een van de uitblinkers met acht doelpunten. "Dat is fijn. Ik speelde ook een lekkere wedstrijd", zei de 31-jarige opbouwspeelster. "Die doelpunten waren nodig, maar het is niet belangrijk dat ik ze maak. Belangrijker is de zege. Maar ze er makkelijk ingooien, geeft wel een lekker gevoel."

Polman had geen last van zenuwen voor de eerste wedstrijd in het olympisch toernooi. "Die heb ik eigenlijk nooit. Maar ik moest wel even slikken bij het volkslied. Ik was me op dat moment heel bewust van hoe bijzonder het is dat ik hier sta. Ik heb er zoveel jaren voor moeten vechten na al die shit met mijn lichaam, dat ik heel goed besef dat het niet vanzelfsprekend is", doelde ze op de zware knieoperaties die ze in haar carrière heeft moeten doorstaan. Mede daardoor was ze er drie jaar geleden in Tokio niet bij.

"Ik heb genoten. Mijn lichaam voelt heel fit. Handbal is net als fietsen: je verleert het niet, maar het lichaam moet wel meewerken en dat is nu het geval bij mij", zei Polman, die vond dat Oranje een "rommelige" wedstrijd speelde tegen Angola. "Hoewel ik niet het idee had dat we het uit handen zouden geven, waren we zeker in de eerste helft niet fel genoeg in de dekking en renden we vaak wat chaotisch naar voren. Angola was best een lastige en fysiek sterke tegenstander, ze brachten in hun spel dingen mee die je in het Europese handbal niet zoveel ziet. Het kan allemaal wel beter bij ons, maar ik ben blij met de punten."