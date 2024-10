Slechtziende man geslagen door jongens in Rotterdamse tram

ROTTERDAM (ANP) - Een 30-jarige man uit Rotterdam is op donderdagmiddag 17 oktober geslagen door een groepje jongens in een Rotterdamse tram, meldt de politie maandag. Het slachtoffer is slechtziend en kan daardoor niet goed navertellen om hoeveel jongens het ging en hoe ze eruitzagen. Een politiewoordvoerder meldt dat de reden voor de mishandeling mogelijk iets te maken had met het uiterlijk van het slachtoffer.

Het groepje jongens maakte tijdens de rit in tramlijn 25 kwetsende opmerkingen over hoe de man eruitzag. Toen de jongens de tram verlieten gaf één van hen het slachtoffer "uit het niets een krachtige stomp" tegen de borst. Het slachtoffer bleef volgens de politie "beduusd en in shock" achter.

De politie is op zoek naar getuigen.