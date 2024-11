Handballers spelen tweede EK-kwalificatieduel gelijk in Kosovo

PRISTINA (ANP) - De handballers van Oranje zijn in hun tweede EK-kwalificatieduel niet verder gekomen dan een gelijkspel bij Kosovo. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson gaf in de laatste minuut in Pristina een 33-31-voorsprong weg (33-33). Oranje blijft na de nipte zege op Oekraïne van donderdag wel koploper in de poule.

Rutger ten Velde was de topscorer van Oranje met twaalf doelpunten. In maart gaat de EK-kwalificatiecyclus verder met twee duels met de Faeröer Eilanden. Die ploeg won eerder in de week met 31-21 van Kosovo, maar verloor zondag met 35-32 van Oekraïne.

De beste twee landen in de poule en de beste vier nummers 3 plaatsen zich voor het EK, dat in 2026 plaatsvindt in Noorwegen, Zweden en Denemarken.