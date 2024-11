Doden na Israëlische aanval op flatgebouw nabij Damascus

DAMASCUS (ANP/AFP) - Door een Israëlische aanval op een appartementengebouw ten zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeven mensen gedood en veertien gewonden gevallen, onder wie vrouwen en kinderen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Rechten van de Mens (SOHR), een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde oorlogsmonitor.

Volgens het SOHR was "de Israëlische aanval gericht op Hezbollah-leden in het gebouw waar Libanese families en leden van de beweging wonen". Het officiële Syrische persbureau SANA sprak van "Israëlische agressie gericht op een woongebouw in het gebied Sayyida Zeinab". In dat gebied staat een groot sjiitisch heiligdom.

Sinds de burgeroorlog in Syrië in 2011 uitbrak, heeft Israël honderden aanvallen uitgevoerd in Syrië. Die aanvallen zouden gericht zijn op legerposities en strijders van pro-Iraanse groepen, waaronder Hezbollah. De aanvallen zijn toegenomen sinds Israël op 23 september een grootschalig militair offensief tegen Hezbollah in Libanon begon.