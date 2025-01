Handballers uitgeschakeld op WK door gelijkspel tegen Oostenrijk

VARAZDIN (ANP) - De Nederlandse handballers zijn er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken van het wereldkampioenschap. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson strandde in de hoofdronde door een gelijkspel tegen Oostenrijk in het Kroatische Varazdin: 37-37. Met het verdiende punt kwam Oranje op 5 punten in groep II, evenveel als Hongarije. Maar omdat Hongarije won van Nederland in de groepsfase, zijn die 5 punten niet toereikend voor een plek bij de laatste acht.

Hongarije speelt bovendien later zaterdag nog tegen Qatar. Frankrijk treft in groep II Noord-Macedonië, maar de zesvoudig wereldkampioen is met 8 punten al zeker van de kwartfinales.

Topschutter aan Nederlandse zijde was Luc Steins met zeven doelpunten.