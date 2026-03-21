Lente in Nederland: deze vijf plekken zijn nu op hun mooist

De lente is begonnen en dat merk je meteen: langere dagen, zachtere temperaturen en natuur die langzaam tot leven komt. Na de grijze wintermaanden trekken Nederlanders massaal naar buiten. Wie het seizoen optimaal wil beleven, hoeft niet ver te reizen. Verspreid over het land liggen plekken die juist nu op hun mooist zijn.

In de Bollenstreek, tussen Haarlem en Leiden, begint het voorjaar spectaculair. De uitgestrekte velden kleuren in maart en april in felle tinten dankzij miljoenen bloeiende tulpen, hyacinten en narcissen. Vooral rond Lisse is het een trekpleister, mede door de Keukenhof. Hoewel het er druk kan worden, blijft het een van de meest iconische voorjaarsplaatjes van Nederland.

Wie liever de rust opzoekt, kan terecht op de Veluwe. In Nationaal Park De Hoge Veluwe ontwaakt de natuur zichtbaar: bomen lopen uit, dieren worden actiever en het landschap krijgt weer kleur. De combinatie van bossen, heide en zandverstuivingen maakt het gebied veelzijdig. Bezoekers kunnen het park verkennen per fiets of te voet, vaak zonder de drukte die je elders tegenkomt.

Ook de Betuwe is in deze periode bijzonder. In het rivierengebied staan fruitbomen in bloei, wat zorgt voor een zacht wit en roze landschap. De bloesemperiode is relatief kort, meestal in april, maar trekt jaarlijks veel wandelaars en fietsers. Het gebied biedt daarnaast een inkijkje in het Nederlandse platteland, met boomgaarden en kleine dorpen.

Voor wie de kust opzoekt, zijn de Waddeneilanden een voor de hand liggende keuze. In de lente is het er nog relatief rustig, terwijl de natuur al volop in beweging is. Duinen kleuren groen, vogels keren terug en de stranden zijn vaak nog leeg. Eilanden als Texel en Schiermonnikoog bieden ruimte en stilte, iets wat in de zomermaanden schaarser wordt.

Tot slot zijn ook stadsparken in deze tijd van het jaar aantrekkelijker dan ooit. In steden als Amsterdam en Rotterdam zorgen bloesembomen en frisse grasvelden voor een duidelijk seizoensgevoel. Het Vondelpark en het Kralingse Bos trekken weer picknickers, sporters en wandelaars die de eerste echte lentedagen willen meepakken.

De Nederlandse lente is relatief kort, maar intens. Juist daarom loont het om er nu op uit te gaan: voordat de drukte toeneemt en het landschap weer verandert richting zomer.