Handballers winnen op WK ook van Noord-Macedonië

VARAZDIN (ANP) - De Nederlandse handballers hebben ook het tweede groepsduel op het WK gewonnen. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson was in de Arena Varazdin met 37-32 te sterk voor Noord-Macedonië. Oranje had eerder in de week al in Kroatië met 40-23 van Guinee gewonnen. Nederland speelt zondag de laatste groepswedstrijd van Groep D tegen Hongarije.

Nederland is na de twee overwinningen al zeker van de hoofdronde van het WK dat tot 2 februari plaatsvindt in Kroatië, Denemarken en Noorwegen. Het WK handbal gaat komende week na de eerste groepsfase verder met vier poules van zes landen. Daarvan plaatsen de nummers 1 en 2 zich voor de kwartfinale. Nederland doet voor de derde keer mee aan het WK.