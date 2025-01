Marketingbureau: TikTok zal in Nederland kracht niet verliezen

AMSTERDAM (ANP) - Als TikTok in de Verenigde Staten verboden wordt, gaat het niet zo'n vaart lopen dat de populaire filmpjesapp in Nederland zijn "kracht gaat verliezen". Dat zegt Britt Messing, medeoprichter van socialmediamarketingbureau For You Agency. Desondanks ziet ze wel kansen voor andere Chinese socialemedia-apps zoals RedNote.

TikTok gaat er wel anders uitzien, denkt Messing. In de VS ontstaan veel trends waar Europese bedrijven inspiratie uit halen en veel gebruikers kijken alleen naar Amerikaanse makers. "Maar het biedt ook kansen voor Europese creators of merken om erbovenuit te springen", denkt ze. Andere Nederlandse marketingbedrijven gaven eerder deze week ook al aan dat het verbod juist kansen biedt voor Europese en Nederlandse contentmakers.

Andere Chinese socialemedia-apps profiteren de afgelopen dagen juist van de dreigende TikTok-ban in de VS. Zo meldde persbureau Reuters deze week op basis van ingewijden dat in twee dagen tijd meer dan 700.000 nieuwe gebruikers zich hadden aangesloten bij RedNote. De Amerikaanse downloads van die app zijn deze week heel hard gestegen.