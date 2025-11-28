Handbalster Abbingh is voor WK niet bezig met naderend record

ROTTERDAM (ANP) - Handbalster Lois Abbingh is niet bezig met het behalen van de titel topscorer aller tijden voor Nederland. "Het is geen doel. Ik denk dat het in een andere rol die ik eerder had misschien haalbaarder was. Ik ben er in dat opzicht niet zo mee bezig. Maar het kan altijd", zei de ervaren aanvoerster van Oranje in aanloop naar haar laatste WK handbal, dat voor de Nederlandse vrouwen vrijdag begint.

Abbingh, die in 2009 debuteerde in Oranje, scoorde sindsdien 925 keer voor de Nederlandse ploeg. Daarmee nadert ze het record van Olga Assink dat staat op 954 treffers. Waar eerder veel dreiging uitging van haar spel, groeide ze de afgelopen jaren in een meer dienende rol waarin ze minder aan scoren toekomt. "Ik denk dat het een beetje zo ontstaat. Ook bij mijn club kwam ik meer in die rol en dat neem je automatisch mee naar Oranje. Ik denk dat het handbal ook is veranderd en dat je je als speelster daaraan aanpast."

De 33-jarige opbouwspeelster beleefde met Oranje grote successen met als absoluut hoogtepunt het behalen van de wereldtitel in 2019. Dat jaar maakte ze in de WK-finale tegen Spanje de winnende goal en sloot ze het toernooi in Japan als topscorer af. De geboren Groningse speelde zeven WK's, was erbij tijdens de Olympische Spelen van 2016 (Rio de Janeiro) en 2021 (Tokio) en was vorig jaar vlaggendraagster tijdens de openingsceremonie van de Spelen in Parijs. "Dit toernooi in eigen land is het allergrootste wat uit de wereldtitel is voortgekomen. Het is een mooie beloning om je carrière voor Oranje in Nederland af te sluiten", blikt de 231-voudig international terug.

Ahoy Rotterdam

Onlangs maakte Abbingh samen met Estavana Polman bekend na het WK handbal in eigen land te stoppen als international. De speelster van Borussia Dortmund heeft bij haar club nog een contract tot de zomer van 2026, waarna ze definitief stopt.

Het WK handbal wordt georganiseerd door Nederland en Duitsland. Oranje speelt alle wedstrijden in Ahoy Rotterdam, waar het vrijdag Argentinië als eerste tegenstander treft.