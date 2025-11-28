Weinig beweging op Damrak op laatste handelsdag november

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak liet vrijdag weinig beweging zien. Beleggers deden het rustig aan op de laatste handelsdag van november. Wall Street bleef donderdag dicht door de viering van Thanksgiving en is op Black Friday slechts een halve dag geopend. De New Yorkse beurzen sluiten op deze voor retailers belangrijke koopjesdag om 19.00 uur Nederlandse tijd.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt vrijwel vlak op 939,70 punten. Donderdag daalde de hoofdindex 0,4 procent. De AEX koerst af op een verlies van ruim 3 procent in de maand november.

Eind oktober leek de AEX nog voor het eerst in de geschiedenis de 1000 punten te bereiken. Door twijfel over de hoge waarderingen van de AI-bedrijven en onzekerheid over een verdere renteverlaging in de Verenigde Staten viel de index in november terug tot ongeveer 917 punten. Om het jaar af te sluiten op 1000 punten moet de AEX in december met ruim 6 procent stijgen. De hoofdindex begon 2025 op ongeveer 879 punten en staat voor het jaar op een winst van een kleine 7 procent.