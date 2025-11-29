Handbalster Dulfer zag 'stroef' Oranje winnen van Argentinië

ROTTERDAM (ANP) - Handbalster Kelly Dulfer vond dat Oranje tegen Argentinië "stroef" speelde. Dat zei Dulfer na afloop van de eerste wedstrijd op het WK handbal tegen Argentinië in Ahoy Rotterdam die eindigde in 32-25.

"De eerste wedstrijd is altijd een beetje wennen. We hebben er zo lang naar uitgekeken en dan zijn er toch een beetje zenuwen. Het liep een beetje stroef, maar we zijn blij met de punten", zei de 31-jarige opbouwspeelster.

Dulfer, die met vijf treffers het vaakst het Argentijnse doel wist te vinden en werd uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd, zag dat Nederland agressiever kon zijn in de dekking. "We kunnen meer ballen stelen en meer doelpunten maken, dan maken we het onszelf makkelijker."

Het WK handbal wordt georganiseerd door Nederland en Duitsland en duurt tot en met 14 december. Oranje speelt alle wedstrijden in Ahoy Rotterdam.