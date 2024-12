Handbalsters boeken overtuigende zege op Duitsland op EK

INNSBRUCK (ANP) - De Nederlandse handbalsters hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het EK in Oostenrijk, Hongarije en Zwitserland gewonnen. Na de zege vrijdag op IJsland (27-25) volgde in Innsbruck een overwinning op Duitsland: 29-22. Bij rust leidde Oranje met 15-14. De ploeg van bondscoach Henrik Signell speelde vooral een sterke tweede helft en maakte daarin het verschil. Topschutter in de ploeg was Dione Housheer met zeven treffers, Zoë Sprengers maakte er zes.

Met de tweede zege in de groepsfase is een plek in de hoofdronde al zeker. Oekraïne is dinsdag de derde en laatste tegenstander in de poule.

De nog maar kortgeleden aangestelde Zweedse bondscoach Signell voerde een verjonging door in het Nederlands team en liet enkele ervaren speelsters buiten de EK-selectie. Tegen IJsland liep het nog wat stroef en ook de wedstrijd tegen Duitsland liep in het begin niet lekker. Oranje kwam 10-5 achter en moest hard werken om terug te komen. Inger Smits zorgde er met een poeier voor dat Nederland de rust inging met een minimale voorsprong (15-14).

Tweede helft

Het team nam de vechtlust mee de tweede helft in, waarin het geleidelijk steeds beter begon te draaien in dekking en aanval. Sprengers onderscheidde zich met haar trefzekere optreden en Housheer ontpopte zich opnieuw als de grote gangmaker in de ploeg. De jonge Romée Maarschalkerweerd bracht halverwege de tweede helft de voorsprong op twee doelpunten verschil. Daarna ging het rap en vergrootte Oranje het gat uiteindelijk naar zeven treffers. Larissa Nüsser en Angela Malestein droegen met ieder vier doelpunten ook bij aan de score.

"We begonnen gestrest aan de wedstrijd, maar we kwamen goed terug", zei keepster Yara ten Holte kort na afloop bij Ziggo Sport. "We toonden de juiste spirit, we hebben gevochten als leeuwen."