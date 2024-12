Handbalsters groepswinnaar op EK na monsterzege op Oekraïne

INNSBRUCK (ANP) - De Nederlandse handbalsters gaan na een monsterzege op Oekraïne als groepswinnaar door naar de hoofdronde op het EK in Oostenrijk, Hongarije en Zwitserland. De vrouwen van Oranje wonnen in Innsbruck met liefst 43-23 van de Oost-Europese ploeg. Eerder in het toernooi won de ploeg van bondscoach Henrik Signell van IJsland (27-25) en Duitsland (29-22).

Signell koos voor jonge en betrekkelijk onervaren internationals in de derde groepswedstrijd. Oudgedienden als Lois Abbingh, Angela Malestein, Inger Smits en Dione Housheer kregen rust. Dat kon, omdat Nederland na de eerste twee groepszeges al zeker was van een plek in de hoofdronde. In die hoofdronde, waarvoor de ploeg naar Wenen verhuist, zijn onder meer olympisch kampioen Noorwegen en Denemarken tegenstander.

Nederland speelde een jaar geleden ook tegen Oekraïne op het WK. Toen won Oranje met 40-21. Op het EK kwam de scoreteller nog hoger uit. Bij rust stond Nederland al met 24-12 voor. In de tweede helft vielen de doelpunten nog makkelijker. Sarah Dekker was topscorer in de wedstrijd met negen treffers, Laura van der Heijden maakte er zeven, Merel Freriks noteerde zes goals.

Tempo

Oekraïne bood de eerste tien minuten nog goed partij, maar daarna ging het tempo omhoog bij Nederland en begon het scoren. Vooral Dekker onderscheidde zich. De 23-jarige West-Friezin vond vanaf de rechterhoek makkelijk het net, getuige haar zes goals voor rust. Kim Molenaar, op het laatste moment nog ingevlogen om de ploeg te versterken, liet zich ook gelden in de aanval. Ze maakte er vier in de eerste helft.

Na rust was van serieuze tegenstand geen sprake meer. Isa Ternede, ook EK-debutant, speelde frank en vrij en gooide er bijna achteloos vijf in. Ook Bo van Wetering was trefzeker in de linkerhoek met vijf rake worpen, terwijl Van der Heijden in haar 292e interland onvermoeibaar de ploeg ondersteunde en zelf ook veelvuldig scoorde.

Slovenië is donderdag de eerste tegenstander in de hoofdronde, waarin het Nederlands team 2 punten meeneemt uit de groepsfase.