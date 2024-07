Handbalsters met Polman, maar zonder Smits naar Spelen in Parijs

ARNHEM (ANP) - Estavana Polman behoort tot de selectie van de Nederlandse handbalsters voor de Olympische Spelen in Parijs. De 31-jarige Polman, al jarenlang een van de boegbeelden van Oranje, sukkelde de afgelopen maanden met blessures. Ze is nu echter fit genoeg om bij de selectie van veertien speelsters van bondscoach Per Johansson te zitten.

Inger Smits gaat niet mee naar Parijs. De 29-jarige Smits ontbrak door persoonlijke omstandigheden de afgelopen weken tijdens de voorbereiding op de Spelen. Johansson heeft daarom besloten haar niet mee te nemen. De 22-jarige Kim Molenaar kreeg wel een plek in de selectie, waarin verder bekende namen zitten als Lois Abbingh, Laura van der Heijden, Kelly Dulfer en Angela Malestein. Die routiniers deden ook al mee aan de Spelen van Rio (2016) en Tokio (in 2021). Polman ontbrak in Tokio door blessureleed.