Handbalsters openen olympisch toernooi tegen 'gevaarlijk' Angola

PARIJS (ANP) - De handbalsters openen donderdag hun olympisch toernooi tegen Angola. De kampioen van Afrika is niet te onderschatten, zegt bondscoach Per Johansson in aanloop naar het duel in Arena Paris Sud. "Een fysiek sterke ploeg, die uitgerust aan het toernooi begint. Een gevaarlijke tegenstander."

Oranje speelde drie jaar geleden op de Spelen van Tokio ook tegen Angola en won toen ruim. Maar dat zegt Johansson niks. "Op het laatste WK verloor de ploeg maar met één doelpunt verschil van Frankrijk, de wereld- en olympisch kampioen. Wij zullen met alles wat we hebben naar buiten moeten komen."

Een overwinning op Angola is belangrijk en goed voor de moraal, want topfavoriet Frankrijk is zondag al de tweede tegenstander in de groepsfase. "Als we van Angola verliezen, zitten we meteen in de problemen", zegt Johansson. "De eerste vier gaan weliswaar door, maar ik wil zo hoog mogelijk eindigen in de poule en in de kwartfinales niet al op een sterke tegenstander als Noorwegen stuiten. Het doel is om de halve finales te halen."

Voorbereiding

De handbalsters zijn er klaar voor na een degelijke voorbereiding. Het late wegvallen van Zoë Sprengers met een spierblessure viel het team wel zwaar. "Dat hakte er even goed in. Iedereen was ontdaan, omdat Zoë juist zo goed speelde en zich enorm ontwikkelde. Maar de speelsters zijn ook professionals en klaar voor de strijd. Bo van Wetering is nu de speelster voor de linkerhoek. Ik heb Judith van der Helm opgeroepen als vervanger van Zoë, maar ik zal haar vooral defensief gebruiken."

Oranje speelt zijn eerste wedstrijd al op de dag voor de officiële openingsceremonie. Bondscoach Johansson heeft ermee ingestemd dat de handbalsters mogen meevaren in de botenparade over de Seine. "Wie wil, mag gaan en ik denk dat de meesten heel graag erbij willen zijn. Vanwege het spektakel natuurlijk, maar ook om onze aanvoerster Lois Abbingh met de vlag te zien zwaaien." Het bijwonen van de openingsceremonie was niet vanzelfsprekend. "Normaal speel je elke twee dagen een wedstrijd in de groepsfase, maar in Parijs is de tweede wedstrijd op zondag en ook nog eens laat, dus nu is het mogelijk", aldus Johansson.