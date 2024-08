Michelle Obama op Democratische Conventie: hoop maakt comeback

Voormalig First Lady Michelle Obama (2009-2017) sprak dinsdagavond (lokale tijd) op de Democratische Nationale Conventie (DNC) in Chicago. Na een lange staande ovatie zei ze: "Hoop maakt een comeback".

Hoop was het symbool van haar man Barack Obama tijdens zijn campagne om president te worden in 2008.

Die hoop vindt Obama in Kamala Harris, de huidige vicepresident en op 5 november de presidentskandidaat van de Democraten, die ze omschreef als "een van de meest gekwalificeerde mensen die ooit voor het presidentschap zijn opgegaan".

En: "Ze is het waardigste eerbetoon aan haar moeder, aan mijn moeder en waarschijnlijk ook aan jouw moeder. Ze is de belichaming van de verhalen die we onszelf vertellen over dit land. Haar verhaal is jouw verhaal. Het is mijn verhaal. Het is het verhaal van de overgrote meerderheid van de Amerikanen die proberen een beter leven op te bouwen."

Uiteraard viel in haar toespraak ook de naam van de Republikeinse kandidaat Donald Trump, die volgens haar "alles deed om mensen bang voor ons te maken. Zijn beperkte en bekrompen kijk op de wereld zorgde ervoor dat hij zich bedreigd voelde door het bestaan ​​van twee hardwerkende, zeer intelligente, succesvolle mensen die toevallig ook nog eens zwart waren."