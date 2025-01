Hartono uitgeschakeld in kwalificaties voor Australian Open

MELBOURNE (ANP) - Tennisster Arianne Hartono is in de eerste ronde van de kwalificaties voor de Australian Open uitgeschakeld. De 28-jarige nummer 164 van de wereld liet zich verrassen door de Amerikaanse Emina Bektas. De nummer 190 van de wereld won in drie sets: 6-2 3-6 6-1.

De Australian Open is het eerste grandslamtoernooi van dit jaar. Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Arantxa Rus en Suzan Lamens zijn rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi in Melbourne, dat op 12 januari begint.

Jesper de Jong, Gijs Brouwer, Tim van Rijthoven en Anouk Koevermans komen dinsdag in actie in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi.