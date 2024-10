Hassan kandidate in verkiezing beste atlete van de wereld

MONACO (ANP) - Sifan Hassan maakt kans om te worden gekozen tot beste atlete van de wereld op de weg. De olympisch kampioene op de marathon behoort tot de vijf genomineerden in de verkiezing. De winnares van de verkiezing wordt op 1 december bekendgemaakt op een gala van World Athletics in Monaco.

Hassan was op de Spelen in Parijs de eerste vrouw ooit die de baanafstanden 5000 en 10.000 meter combineerde met de marathon. Ze won brons op zowel de 5000 als 10.000 meter. Tussen laatstgenoemde afstand en de marathon zat één dag rust en toch presteerde Hassan het om naar het goud te rennen op de 42,195 kilometer. Ze versloeg in een adembenemende eindsprint de Ethiopische Tigist Assefa.

Haar concurrenten in de verkiezing zijn de Ethiopische Sutume Asefa Kebede (winnares marathon Tokio), de Keniaanse Ruth Chepngetich (winnares Chicago in wereldrecord van 2.09.56), de Ethiopische Tigist Ketema (winnares Berlijn en Dubai) en de Keniaanse Agnes Jebet Ngetich (wereldrecords op 5 en 10 kilometer).