Hassan maakt zich geen zorgen voor Spelen ondanks stroef weekend

HENGELO (ANP) - Atlete Sifan Hassan maakt zich geen zorgen richting de Olympische Spelen van Parijs ondanks haar stroeve laatste voorbereidingsweekend in Hengelo. De tweevoudig olympisch kampioene liet de 10.000 meter van de FBK Games zaterdag schieten door de harde wind, op de 1500 meter kwam de 31-jarige langeafstandsloopster een dag later niet verder dan de vijfde plaats.

Hassan baalde met name van de gemiste kans om nog een 10.000 meter te lopen. "Dat was mijn grote doel. Ik heb de afgelopen twee maanden alleen maar de 10.000 getraind, ik wilde heel diep gaan. Maar de wind was belachelijk. Ik wilde een tijd in de 30 minuten lopen, maar door de wind had dat zomaar in de 31 kunnen worden. Ik wilde mezelf niet emotioneel kapotmaken op die manier."

Hassan zat niet zo met haar relatief zwakke 4.04,83 op de 1500 meter, ruim 8 seconden boven haar baanrecord uit 2017. Dat kwam door een te vroege warming-up in het niet zo zomerse Hengelo. "Ik voelde me in de beste vorm ever, maar het was te koud. Daarom moest ik ook lachen toen ik over de streep kwam, want ik weet dat ik in de 3.53 kan."