Hassan schaamt zich voor concurrente die tevergeefs protesteerde

PARIJS (ANP) - Sifan Hassan reageerde vol verontwaardiging op het protest dat haar Ethiopische concurrente Tigst Assefa tevergeefs had ingediend nadat ze het goud op de olympische marathon aan de Nederlandse had moeten laten. "Ik vond dat ongelooflijk en daar schaam ik me ook een beetje voor. Ik dacht: wat? Zij is degene die mij duwt en bijna de hekken in klapt. En dan protesteren?", zei Hassan (31) toen ze uren na haar finish de Nederlandse pers te woord stond.

Al snel na het indienen van het protest kwam naar buiten dat het was afgewezen. Hassan en Assefa liepen samen in de laatste honderden meters richting de finish op Esplanade des Invalides. De Nederlandse passeerde Assefa in de binnenbocht en kwam bijna in de hekken terecht. Assefa zag daar iets onreglementairs in.

Hassan: "Ik snap niet hoe je blij kan zijn als je op deze manier goud zou winnen. In sport draait alles om medailles, maar dat moet niet op zo'n rare manier. Ik vond dit ongelooflijk."