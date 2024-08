Slachtoffers ingestort Duits hotel herdacht

KRÖV (ANP/DPA) - Zondag zijn tijdens een kerkdienst in het Duitse Kröv de slachtoffers herdacht die dinsdagavond omkwamen doordat een hotel in die plaats instortte. Een 64-jarige vrouw en de 59-jarige hoteleigenaar overleefden de instorting niet. Ook werd gebeden voor de 26-jarige Nederlander die ernstig gewond raakte en in een kunstmatige coma wordt gehouden.

Tijdens de dienst werd gebeden voor de man uit Urk. "We vertrouwen erop dat hij volledig zal herstellen", zei de vader van de man, Auke Hoefnagel na de dienst. De politie zei eerder op zondag dat zijn toestand "niet goed" was. De man kwam samen met zijn 23-jarige vrouw en hun jonge zoontje vast te zitten onder het puin, maar konden worden bevrijd. De vader van de vrouw bedankte tijdens de dienst de hulpverleners. "Jullie zijn helden", zei hij.

Een crowdfundingsactie om de man terug naar Nederland te vervoeren met een helikopter staat al op 54.000 euro. Hij is daar niet voor verzekerd. Het doelbedrag van de actie was 20.000 euro.

De oorzaak van de instorting is nog altijd onbekend.