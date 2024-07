Hassan stelt teleur in Hengelo bij laatste 1500 meter voor Spelen

HENGELO (ANP) - Sifan Hassan is bij haar laatste wedstrijd voor de Olympische Spelen verrassend genoeg buiten de podiumplekken geëindigd. De winnares van olympisch brons in 2021 lag in het Fanny Blankers-Koen Stadion in Hengelo nog enige tijd aan kop, maar viel in de slotronde terug naar de vijfde plek (4.04,83). De Britse Melissa Courtney-Bryant won in 4.03,58.

Alle ogen waren gericht op Hassans baanrecord van 3.56,14 uit 2017, dat er ook nog weleens aan kon gaan na een dag van nieuwe toptijden in Hengelo. De tweevoudig olympisch kampioene gaf in de laatste race van de dag echter niet thuis. Ook de Amerikaanse Danielle Jones, de Zweedse Yolanda Ngarambe en landgenote Maureen Koster (4.04,59) waren sneller dan Hassan.