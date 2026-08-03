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Pieterse verovert bergtrui in de Tour de France Femmes

Sport
door anp
maandag, 03 augustus 2026 om 18:31
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POLIGNY (ANP) - Puck Pieterse heeft maandag in de derde etappe van de Tour de France Femmes de bergtrui veroverd. De 24-jarige renster van Fenix - Premier Tech verzamelde voldoende punten in de rit van Genève naar Poligny om de bolletjestrui over te nemen van de Française Océane Mahé.
De derde etappe kende een aantal flinke beklimmingen, met de Col de la Faucille aan het begin als zwaartepunt van de rit. Pieterse was daar als eerste boven en veroverde daarmee 10 punten. Vervolgens wist ze ook als eerste de Côte de la Lajoux te bedwingen waarmee ze nog eens 3 punten pakte.
Op de Col de la Savine was Pieterse tweede achter de Noorse Sigrid Ytterhus Haugset waarmee ze met 3 extra punten haar totaal op 18 bracht. Op de Côte de Chaux-Champagny op zo'n 25 kilometer van de aankomst, veroverde Pieterse geen punten.
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