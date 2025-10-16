VN-comité: Frankrijk schendt systematisch kinderrechten

GENÈVE (ANP) - Frankrijk maakt zich schuldig aan "ernstige en systematische schendingen" van de rechten van niet-begeleide migrantenkinderen, oordeelt het Comité voor de Rechten van het Kind (CRC) van de Verenigde Naties. Velen van hen zijn dakloos, hebben geen toegang tot basiszorg en leven in vernederende omstandigheden, aldus het VN-comité, dat eraan toevoegt dat dit "in strijd is met de menselijke waardigheid".

Het comité hekelt met name de manier waarop wordt omgegaan met het vaststellen van minderjarigheid, wat er volgens het CRC toe leidt dat kinderen het risico lopen slachtoffer te worden van mensenhandel, misbruik, mishandeling en politiegeweld. Kinderen van wie de leeftijd nog wordt vastgesteld, krijgen bijvoorbeeld geen ondersteuning. Daardoor zijn ze vaak gedwongen op straat te overnachten of worden zij vastgehouden totdat een rechter definitief besluit over hun minderjarigheid.

Hoewel er geen officiële cijfers zijn, spreekt het CRC van een wijdverbreid en hardnekkig probleem.