ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN-comité: Frankrijk schendt systematisch kinderrechten

Samenleving
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 16:13
anp161025141 1
GENÈVE (ANP) - Frankrijk maakt zich schuldig aan "ernstige en systematische schendingen" van de rechten van niet-begeleide migrantenkinderen, oordeelt het Comité voor de Rechten van het Kind (CRC) van de Verenigde Naties. Velen van hen zijn dakloos, hebben geen toegang tot basiszorg en leven in vernederende omstandigheden, aldus het VN-comité, dat eraan toevoegt dat dit "in strijd is met de menselijke waardigheid".
Het comité hekelt met name de manier waarop wordt omgegaan met het vaststellen van minderjarigheid, wat er volgens het CRC toe leidt dat kinderen het risico lopen slachtoffer te worden van mensenhandel, misbruik, mishandeling en politiegeweld. Kinderen van wie de leeftijd nog wordt vastgesteld, krijgen bijvoorbeeld geen ondersteuning. Daardoor zijn ze vaak gedwongen op straat te overnachten of worden zij vastgehouden totdat een rechter definitief besluit over hun minderjarigheid.
Hoewel er geen officiële cijfers zijn, spreekt het CRC van een wijdverbreid en hardnekkig probleem.
loading

POPULAIR NIEUWS

Processie-Overdinkel-1-kl

BBB wil processies verbieden

shutterstock_2416957973

De perfecte friet maak je zo (het zit hem allemaal in zetmeel)

jasperart 2023 05 14 100534 1 upscaled

Een narcist is een emmer met gaten

anp151025149 1

BBB wil gezichtsbedekking en bidden op straat verbieden

ANP-465999607

Zien: Blaudzun haalt uit naar Wierd Duk in De Slimste Mens: ‘Hij is een wappie, hij is een fascist’

1292610-800w

Lucas Chancellor: hoe het is een mooi model te zijn

Loading